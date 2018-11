Der Eurokurs notierte am Freitag nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus dem Währungsraum zum Dollar wie zum Franken schwächer. Ab Abend fiel die Gemeinschaftswährung auf ein Tagestief bei rund 1,1330 US-Dollar. Am Morgen hatte der Eurokurs noch über der Marke von 1,14 Dollar gestanden.Zum Franken notierte der Euro am ...

