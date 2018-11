Halle (ots) - Die Versorger können sich die alljährlichen Preiserhöhungen leisten, weil sie wissen, dass wenige Kunden abspringen. Das ist erstaunlich im Land der Schnäppchenjäger. Doch die Ursache dafür ist schnell gefunden. Denn besonders bei älteren Menschen ist die Angst groß, in die Fänge von dubiosen Anbietern zu geraten, die sie über den Tisch ziehen. Spektakuläre Fälle mit Pleiten und Betrügereien gab es genug. Doch das ist kein Naturgesetz. Dass nach wie vor massiv getrickst werden kann, ist das Ergebnis einer laxen Kontrolle durch die Bundesnetzagentur. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob das politisch so gewollt ist oder ob es nur Nachlässigkeit ist.



