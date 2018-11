Die Aktie von Steinhoff ist in der abgelaufenen Woche wieder schwächer geworden. Damit hat sich die Aussicht auf eine Erholung deutlich verringert, denn zuvor war es dem Titel gelungen, zumindest den Seitwärtstrend zu halten. Jetzt sieht es eher so aus, als sollten die wichtigen Untergrenzen bei 10 Cent getestet werden. Die Aktie ist zum Ende der Woche in etwa wieder auf dem Niveau angekommen, das zum Anfang der Woche nach oben verlassen worden war. Es kam jedoch zügig zu Gewinnmitnahmen. Das ... (Frank Holbaum)

