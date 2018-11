Die italienischen Banken stützen mit Käufen den Kurs der Staatsanleihen ihres Landes.

Um den Kursverfall bei heimischen Staatsanleihen aufzuhalten, haben italienische Banken in den vergangenen Monaten kräftig in diese Titel investiert. Zwischen Mai und September erhöhten sie ihren Bestand um insgesamt 39 Milliarden Euro, wie die Bank von Italien in ihrem am Freitag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht mitteilte. Die Geldhäuser halten nun fast ein Viertel aller italienischen Staatsbonds, berichtet Reuters.

