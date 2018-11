Tausende Migranten hängen an der Grenze zu den USA in Mexiko fest. Ein Bürgermeister ruft jetzt den Notstand aus. Seine Stadt wirft der Regierung mangelnde Unterstützung vor.

Der Bürgermeister der mexikanischen Grenzstadt Tijuana hat wegen Tausender Migranten aus Mittelamerika einen humanitären Notstand ausgerufen. Er habe die Vereinten Nationen um Hilfe bei der Bewältigung des Andrangs von Menschen gebeten, die in die USA wollten und nun in Tijuana gestrandet seien, sagte Bürgermeister Juan Manuel Gastélum am Freitag. Gelder aus der Stadtkasse werde er für die Betreuung der Migranten nicht ausgeben. Zugleich warf er Mexikos Regierung mangelhafte Unterstützung ...

