Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CHV: Chevron am 23.11. -3,38%, Volumen 92% normaler Tage , XONA: Exxon am 23.11. -2,67%, Volumen 88% normaler Tage , AAPL: Apple am 23.11. -2,54%, Volumen 77% normaler Tage , WMT: Wal-Mart am 23.11. 0,99%, Volumen 54% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 23.11. 1,32%, Volumen 46% normaler Tage , UTC1: United Technologies am 23.11. 2,65%, Volumen 239% normaler Tage , Dow Jones: -0,73% Aktie Symbol SK Perf. United Technologies UTC1 129.040 2.65% Walgreens Boots Alliance WBA 80.810 1.32% Wal-Mart WMT 95.100 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...