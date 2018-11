Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VJET: voxeljet am 23.11. -4,23%, Volumen 25% normaler Tage , APA: Apache Corp. am 23.11. -3,25%, Volumen 46% normaler Tage , RHIM: RHI Magnesita am 23.11. -2,86%, Volumen 39% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 23.11. 3,47%, Volumen 68% normaler Tage , SEDG: SolarEdge am 23.11. 4,99%, Volumen 56% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 23.11. 5,17%, Volumen 24% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SW Umwelttechnik SWUT 12.200 5.17% SolarEdge SEDG 39.980 4.99% Advanced Micro Devices ... AMD 19.380 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...