Zwischen Mitte September und Ende Oktober dieses Jahres musste die Aktie von United Technologies einen kurzfristigen Abwärtstrend verdauen, konnte sich aber im Bereich von 120,00 US-Dollar rasch stabilisieren und eine erste Aufwärtsbewegung bis auf ein Verlaufshoch von 131,96 US-Dollar vollziehen. Seit diesem Tag tendiert das Papier jedoch wieder in einer abwärts gerichteten Konsolidierung, die an dieser Stelle auch als bullische Flagge bezeichnet werden kann. Die Chancen auf einen Ausbruch darüber stehen besonders hoch und dürften zudem noch einen kurzfristigen Boden in dem Wertpapier vollenden.

Trendfortsetzungsmuster kurz vor Auflösung

