24.11.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die CA Immo legte ein starkes 3. Quartal vor, wobei Mieteinnahmen und FFO 1 im Rahmen unserer Schätzungen lagen. Die Nettomieteinnahmen stiegen im 3. Quartal um 6% auf EUR 43,7 Mio. aufgrund der Übernahme des Warsaw Spire B, der Fertigstellung des KPMG Büros in Berlin und einer Großvermietung in Berlin. Aufgrund von Aufwertungsgewinnen (allen voran beim deutschen Portfolio sowie aufgrund einer Neuvermietung in Österreich) kletterte das EBIT sogar um fast ...

