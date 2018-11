Während viele Amerikaner am "Black Friday" auf Schnäppchenjagd gehen, veröffentlicht das Weiße Haus einen Klimareport. Der Bericht hat es in sich.

US-Bundesbehörden warnen in einem neuen Klimareport vor einer Verschärfung von Naturkatastrophen durch globale Erwärmung. Extreme Unwetter durch den Klimawandel seien "schon jetzt häufiger, intensiver, weiter verbreitet oder von längerer Dauer" als früher, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten National Climate Assessment.

Seit 2015 hätten Wetterkatastrophen fast 400 Milliarden Dollar gekostet. Das Gutachten widerspricht in vielen Punkten Präsident Donald Trump, der die Forschung zum Klimawandel infrage stellt.

Der Report muss nach US-Recht alle paar Jahre angefertigt werden. Er fußt auf mehr als 1000 vorangegangenen Studien. Der Bericht legt dar, in welchem Ausmaß die Kohle-, Öl- und Gasverbrennung den US-Regionen schade und welche Auswirkungen damit etwa für den Energiesektor und die Landwirtschaft einhergehen.

Bis zum Ende des Jahrhunderts dürften sich jährliche Verluste in einigen Wirtschaftsbranchen auf Milliarden Dollar belaufen ...

