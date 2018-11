Die Kalenderwoche 47 (19. bis 23. November 2018) bietet reichlich Nachrichten am KMU-Anleihen-Markt: so erhöht der Deutsche Rohstoff-Konzern nochmals seine Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr 2018 und rechnet auch beim EBITDA mit einem Ergebnis am oberen Rand der Vorhersage oder sogar leicht darüber. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nunmehr einen Umsatz in Höhe von 100 bis 110 Millionen Euro (bisherige Prognose 90 bis 100 Mio. EUR) und ein EBITDA in Höhe von rund 90 Millionen Euro (bisherige Prognose: 85 bis 90 Mio. EUR). Der Aufsichtsrat der publity AG hat indes Frank Schneider mit Wirkung zum 01.12.2018 als COO (Chief Operating Officer) zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt. Künftig besteht der publity-Vorstand somit wieder aus zwei Personen, Thomas Olek wird weiterhin Vorstandsvorsitzender der publity AG bleiben.

Auch die Anleihen-Debütantin DEAG Deutsche Entertainment AG hebt aufgrund der Entwicklung in den ersten neun Monaten 2018 mit Umsatzerlösen von 152,9 Millionen Euro und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 8,2 Millionen Euro sowie des gut gefüllten Veranstaltungskalenders für das traditionell starke vierte Quartal die Ergebnisprognose für 2018. Für das Gesamtjahr erwartet der DEAG-Vorstand nunmehr einen Umsatz von über 200 Millionen Euro und ein EBIT von mindestens 10 Millionen Euro. Die Hylea Group S.A. meldet im ersten Halbjahr 2018 ein fortschreitendes Wachstum mit weiter steigenden Umsatzzahlen, muss aber aufgrund der verspäteten Inbetriebnahme der neuen Produktions-Fabrik im bolivianischen Regenwald ihre Ergebnis-Prognose für das Gesamtjahr 2018 deutlich nach unten korrigieren und größtenteils ins kommende Jahr "verschieben". Die für 2018 im Zusammenhang mit der neuen Fabrik prognostizierten operativen Ergebnisse sollen nun in 2019 erzielt werden. Zudem liefert Modehersteller ETERNA verbesserte 9-Monatszahlen trotz "herausforderndem Umfeld".

