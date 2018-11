Lange Zeit hing die crocs-Aktie an der Marke von 20 Dollar fest. Am 8.November legte Vorstand Andrew Rees die Zahlen für das dritte Quartal vor. crocs setzte 261 Millionen Dollar um. Das war weit mehr als von Anlegern und Analysten erwartet, die Erlöse von 230 bis 240 Millionen Dollar und einen Verlust pro Aktie von einem Cent in Aussicht stellten. Die Börse war begeistert und schickte die Aktie um über 25 Prozent nach oben.

