Mit der Übernahme von Monsanto hat Bayer schon mehr als genug Ärger. Aber auch im Medizingeschäft läuft es nicht mehr rund. Es fehlen ausreichend neue Umsatzbringer.

Für viele US-Amerikaner ist der Super Bowl im Februar der glanzvolle Höhepunkt des Sportjahres, in der Halbzeitpause des Football-Finales treten Superstars wie Justin Timberlake und Lady Gaga auf. Den Beschäftigten des deutschen Bayer-Konzerns verheißt der Super Bowl jedoch das Gegenteil von Glanz und Glamour. Schließlich lautet so der Titel eines Projekts, das Effizienz und Produktivität von Forschung und Entwicklung in der Pharmasparte steigern soll. Intern sind die Sorgen groß. Mitarbeiter fürchten den Verlust von bis zu 1000 Arbeitsplätzen in Deutschland.

In den kommenden Tagen dürfte die Bayer-Führung um Vorstandschef Werner Baumann Details beschließen. Sie steht gewaltig unter Druck. Die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto verläuft weit turbulenter als geplant und bindet bis auf Weiteres ihre Kräfte. Klagen von angeblich durch den Unkrautvernichter Glyphosat geschädigten Amerikanern drohen den größten Auslandszukauf der deutschen Unternehmensgeschichte zum Fiasko zu machen. Seit August hat Bayer an der Börse vor allem wegen der juristischen Unsicherheiten ein Drittel an Wert verloren. Ärger in anderen Sparten kann sich Baumann kaum leisten. Doch auch im Geschäft mit Medikamenten läuft es alles andere als reibungslos.

Am 5. Dezember will der Bayer-Chef die skeptischen Investoren eines Besseren belehren. Seine strategischen Erörterungen könnten weit reichen, so könnte er etwa kleinere Geschäftszweige auf die Verkaufsliste setzen. Manager in Leverkusen haben bereits durchgerechnet, dass die Trennung vom Chemieparkbetreiber Currenta bis zu zwei Milliarden Euro, der Verkauf des Geschäfts mit Tierarzneien sogar sechs bis sieben Milliarden bringen könnte.

An der Bedeutung des Pharmageschäfts aber soll sich nichts ändern. Allein in Deutschland beschäftigt die Sparte über 10 000 Mitarbeiter, die meisten in Berlin und Wuppertal. Rund ein Drittel tragen die verschreibungspflichtigen Medikamente zum Konzernumsatz bei, der 2018 knapp 40 Milliarden Euro erreichen dürfte. "Wir wollen investieren", machte Baumann kürzlich klar und stellte sogar Zukäufe in Aussicht. Die dürften jedoch übersichtlich ausfallen, große Sprünge lässt der 62-Milliarden-Dollar-Deal mit Monsanto nicht zu. Vorwärts soll es vor allem aus eigener Kraft gehen. Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...