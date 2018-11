Das EU-Parlament hat verbesserten Schutz für Whistleblower beschlossen. Doch wird die Richtlinie überhaupt in deutsches Recht übernommen? Annegret Falter vom "Whistleblower-Netzwerk" erklärt, was das bedeuten würde.

Der Rechtsausschuss des Europaparlaments hat in dieser Woche für einen verbesserten Whistleblower-Schutz gestimmt. Bis zuletzt wurde um die Richtlinie gerungen. Wie beurteilen Sie das Ergebnis?Die Änderungen am Richtlinienentwurf der Kommission waren ein überfälliger Schritt in Richtung Rechtssicherheit für Whistleblower. Daran fehlt es in Deutschland vor allem deswegen, weil es bisher keinen umfassenden gesetzlichen Schutz für Whistleblower gibt.

Es gab viele Änderungsvorschläge der Fraktionen zu der Richtlinie. Am Ende hat der Ausschuss aber eine gemeinsame Linie gefunden. Was sind die wichtigsten Kompromisse?Dazu gehört, dass interne Meldungen innerhalb der Organisation und externe Meldungen an Behörden auf eine Ebene gestellt wurden. Damit haben Whistleblower die Beurteilungsfreiheit, an welche Stelle sie sich mit Aussicht auf Erfolg und ohne unzumutbare Risiken für sich selber wenden wollen. Auch wurden die Hürden für öffentliches Whistleblowing deutlich gesenkt und ein Recht auf anonymes Whistleblowing findet ausdrücklich Erwähnung.

Für Journalisten und Menschen, die Whistleblower unterstützen, wurde ein Mehr an Sicherheit geschaffen. ...

