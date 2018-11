New York - Mit weiteren Kursverlusten haben die New Yorker Börsen am Freitag den verkürzten Brückentagshandel beendet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am "Black Friday", der im US-Einzelhandel als Schlüsseltag für das Weihnachtsgeschäft gilt, um 0,73 Prozent auf 24'285,95 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,66 Prozent auf 2632,56 Punkte bergab.

Auch für die zuletzt besonders stark gebeutelten Technologiewerte ging es zu Wochenschluss weiter abwärts. Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es zwar im Gegensatz zum Dow zeitweise knapp in die Gewinnzone, am Ende jedoch gab auch er belastet von einem erneuten Kursrutsch bei Apple weiter nach. Er verlor 0,73 Prozent auf 6527,35 Punkte. Im Wochenverlauf haben Dow und Nasdaq fast 4,5 beziehungsweise 5 Prozent verloren.

Auf die Stimmung drückte eine deutliche Talfahrt beim Ölpreis, die neue Sorgen vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft hervorrief. Nachdem die Börsensäle am Vortag wegen Thanksgiving leer geblieben waren, nahmen sich viele Investoren ein verlängertes Wochenende, was sich in vergleichsweise dünnen Umsätze äusserte.

Kurz vor Jahresende dürfte das "Danke" der Anleger in diesem Börsenjahr mau ausfallen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...