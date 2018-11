US-Bundesbehörden warnen in einem neuen Report vor den Folgen des Klimawandels für die Wirtschaft und Gesellschaft der USA. Besonders die Landwirtschaft und der Tourismus seien bedroht.

Ein neuer Klimareport mehrerer US-Bundesbehörden warnt eindringlich vor schweren Schäden für Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in den USA durch die globale Erwärmung. Extreme Unwetter seien "schon jetzt häufiger, intensiver, weiter verbreitet oder von längerer Dauer" als früher, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten "National Climate Assessment". Seit 2015 hätten Wetterkatastrophen fast 400 Milliarden Dollar gekostet. Ohne erhebliche Anstrengungen werde der Klimawandel zunehmende Schäden an Infrastruktur und Eigentum in den USA anrichten und das Wirtschaftswachstum des Landes in den nächsten Jahrzehnten hemmen.

Steigende Temperaturen, extreme Hitze, Dürren, Brände und Unwetter beeinträchtigen den Experten zufolge zunehmend die Landwirtschaft. Auch Fischerei oder Tourismus seien besonders verletzlich für die Auswirkungen des Klimawandels. Der Handel ...

