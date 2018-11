AfD, Pegida, Rechtsextremismus - die Demokratie muss im Osten verteidigt werden. So scheint es. Dabei ist ihre Existenzkrise auch eine Krise der dominanten westlichen Sicht auf Demokratie.

Die Demokratie muss im Osten verteidigt werden. So scheint es jedenfalls. Folgt man den medialen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen, haben die Musterschüler der Demokratisierung in Ostdeutschland und Osteuropa aktuell große Probleme. In Bezug auf Ostdeutschland dominieren Texte zu AfD, Pegida und Rechtsextremismus. An Ostmitteleuropa - an Polen und Ungarn - kritisieren Politik und Öffentlichkeit eine nationalistisch-populistische Rhetorik sowie eine fehlende Achtung vor der Justiz.

Der Schock über diese Entwicklung und viele Missverständnisse basieren auf dem Irrglauben, dass sich Demokratisierung linear als Anpassung des Ostens an den Westen vollzieht. Sie wurde zwar nicht als Erreichung "westlicher Standards" oder "europäischer Werte", sondern (scheinbar universell) demokratischer Grundsätze umschrieben. Aber gemeint war dasselbe. Das Demokratie- und Sozialstaatsmodell von Anfang der Neunzigerjahre in Westeuropa und Westdeutschland ist der Referenzpunkt für eine "normale" Demokratie. Reformen innerhalb des Modells etwa im Hinblick auf mehr Teilhabe werden noch akzeptiert; Abweichungen vom Modell als demokratiefeindlich interpretiert und daher abgelehnt.

Viele Ostdeutsche, Polen, Tschechen, Slowaken und Ungarn beteiligten sich eifrig selbst an der Pflege der Idee von der Überlegenheit des Westens, während Stimmen, die für eigene Wege plädierten, zunächst als Miesepeter oder Ewiggestrige keine breite Unterstützung fanden. Häufig wurde mit Stolz darauf verwiesen, wenn Normen erreicht wurden. Die vom Bund benannte Schuldenbremse am besten eingehalten? Die EU-Beitrittsziele frühzeitig erreicht? Dies galt als Ausweis eigener Stärke. Analog kauften die Menschen wenn möglich die als besser wahrgenommenen westlichen Produkte und lasteten die (damit verbundenen) Probleme der regionalen Wirtschaft hauptsächlich der Treuhand und westlichen Unternehmern an. Ein Vergleich des Erreichten mit den anderen ehemaligen sozialistischen Ländern wurde als abschätzig wahrgenommen, der Vorschlag einer regionalen Kooperation mit diesen als ehrenrühriges "Ihr denkt wohl, wir sind nur zweite Liga" quittiert.

Die Probleme gerade bei den Musterschülern der Demokratisierung, die gemäß westlichen Vorstellungen alles richtig gemacht haben, zeigen, dass demokratische Institutionen fragil sind, solange ihre wichtigsten Protagonisten, die Parteien, nicht gesellschaftlich verankert sind. Die Parteien können dann noch so viele politische Entscheidungen verhandeln, fällen und umsetzen - das Gesamtsystem bleibt anfällig für eine Aushöhlung seiner Prinzipien, wenn die Bürger sie im Stich lassen. Wenn die Parteien dann umso besorgter um Einflussnahme ringen - bis ihnen zuletzt kaum noch jemand Gehör schenkt.

Dies ist kein reines Ostproblem. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...