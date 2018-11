von Peter Gewalt, Euro am SonntagDas 20. Petersberger Treffen des Finanzinformationsdienstleisters Drescher & Cie lockte dieses Jahr erneut das Who's who der Fondsbranche nach Köln. Auf dem Top-Event der Branche diskutieren Vermögensverwalter die wichtigsten Branchentrends.€uro am Sonntag: Herr Drescher, anlässlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...