Wenn es um Investitionen geht, ist das Timing alles. Für Tilray (WKN:A2JQSCY) war die Entscheidung, kurz nach Beginn des Countdowns zur Legalisierung von Freizeitmarihuana einen Börsengang durchzuführen, eine Meisterleistung und nährte den Hunger der Investoren, Zugang zu den Unternehmen zu erhalten, die am besten positioniert sind, um davon zu profitieren. Die Aktienkurse stiegen nach dem Börsengang an, und Tilray profitiert weiterhin von der Aufmerksamkeit der Cannabis-Investoren. In den letzten paar Monaten ging es jedoch etwas stürmisch an der Börse zu und das bekam auch Tilray zu spüren. Doch obwohl die Aktie inzwischen weit von ihren Höchstständen entfernt ist, genießen die ...

