An der Börse ist Snap auf dem besten Wege, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Mit verantwortlich dafür dürften die mehr oder weniger gefloppten Foto-Brillen "Spectacles" sein. Bisher erschienen zwei Generationen der Geräte, die am Markt aber kaum nennenswert Fuß fassen konnten. Snap lässt sich davon aber anscheinend nicht aus der Ruhe bringen und plant laut Medienberichten, noch in diesem Jahr ein neues Gerät vorzustellen.

Jenes soll gleich mit zwei Kameras ausgestattet sein und damit ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...