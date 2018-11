Die Entwicklungen an der Börse in den letzten Wochen dürften vielen Anlegern die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben haben. Mit zahlreichen Unternehmen ging es rapide Richtung Kurskeller, vor allem der Tech-Sektor war davon stark betroffen. Die Aktie von Coca-Cola hingegen zeigt sich in diesen Zeiten als sehr krisensicher. In den letzten vier Wochen konnte sie sich von rund 39 Euro auf aktuell 43,30 Euro verbessern.

Damit bleibt auch der langfristige Aufwärtstrend bei dem Papier bestehen, ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...