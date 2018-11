Stellenabbau, Schließungen, Sparmaßnahmen: In der deutschen Modebranche häufen sich die Hiobsnachrichten. Frühere Erfolgsmarken wie Gerry Weber, Esprit und Tom Tailor kämpfen gegen den Absturz - warum?

In der kleinen Fußgängerzone des Leverkusener Stadtteils Opladen bauen Arbeiter die Glühweinbude für den Weihnachtsmarkt auf. Gleich gegenüber, beim Textilhändler B4-Fashion, bereiten sich die Verkäuferinnen dagegen auf den großen Abbau vor. "30 Prozent auf alles - Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe" steht auf den Schaufenstern und auf kleinen Schildern an den Regalen und Kleiderständern in der verwinkelten Modeboutique. Noch haben die Schnäppchenjäger wenige Lücken gerissen. Hosen, Winterjacken, Cardigans und Blusen von Marken wie Vero Moda, Only, s.Oliver und Street One sind noch reichlich vorhanden.

Am Jahresende ist Schluss - und das nicht nur in Opladen. Das familiengeführte Modeunternehmen aus Bergisch Gladbach schließt seine sechs Filialen - und liegt damit ein letztes Mal im Trend. Nahezu überall in der Republik künden derzeit grell leuchtende Prozentzeichen und "Sale"-Plakate in Schaufenstern vom Zustand der Branche, von Absatzschwund und Krisenstimmung.

Reihenweise haben Bekleidungshändler und Hersteller zuletzt Prognosen gekappt, Sparprogramme aufgelegt, Ladenschließungen angekündigt. Das Management der süddeutschen Modekette K&L mit 1200 Mitarbeitern und mehr als 50 Filialen hat im Oktober Insolvenzantrag gestellt. Überall bricht derzeit das Geschäft weg. Der Grund seien vor allem Wetterkapriolen, sagen die betroffenen Unternehmen. Das Frühjahr sei zu mild, der Sommer zu heiß und der Herbst viel zu kurz gewesen, murrt die Branche - und zittert dem Jahresende entgegen.

Dabei verschärfen die meteorologischen Querschläger allenfalls den textilen Niedergang. Die wahren Ursachen liegen tiefer: Billiganbieter wie die irische Modekette Primark erobern deutsche Einkaufsstraßen und erschüttern das Preisgefüge. Zugleich verschärfen Onlinehändler den Kampf um Kundschaft. Der Strukturwandel sei in vollem Gange, sagt Ron van het Hof, Deutschlandchef des Warenkreditversicherers Euler Hermes. "Einige textile Einzelhändler hängen am seidenen Faden."

Kritisch ist die Lage vor allem für jene Modefirmen, bei denen zum strukturellen Ungemach auch noch individuelle Probleme kommen. Bei B4-Fashion besiegelte der überraschende Tod des Inhabers am Jahresanfang das Schicksal der Kette. Alle Versuche seines Sohnes, das Unternehmen zu verkaufen, scheiterten. Vielen Branchenschwergewichten, die derzeit ums Überleben kämpfen, werden dagegen hausgemachte Fehler zum Verhängnis.

Über viele Jahre galt Gerry Weber als Vorzeigemarke im Mittelpreissegment. Inzwischen wirkt sie ähnlich ergraut wie ihr Gründer und Namenspatron Gerhard Weber. Sämtliche Verjüngungsversuche sind kläglich gescheitert. So hatte ein Mitarbeiterteam mehr als ein Jahr an einem neuen, frischeren Label getüftelt. Ende März ging Gr8ful online. Der Name der Kollektion, die Gerry Weber - ganz zeitgemäß - ausschließlich online verkaufen wollte, war so fantasievoll, dass das Unternehmen ihn seinen Kundinnen ausführlich erklären musste. Die Zahl 8 sei die chinesische Zahl für Glück und solle einen Neuanfang symbolisieren, der "great" - groß- und einzigartig - sowie "ful", also auch noch formvollendet und gelassen, ausfallen sollte.

"Mit dem Launch des digitalen Premiumlabels stellen wir uns für die Zukunft auf", schwärmte der damalige Unternehmenschef und Gründersohn Ralf Weber. Doch die Zukunft endete schon zwei Monate später. Im Mai stellte Gerry Weber das Label wieder ein.

Gr8ful ist nur ein Beispiel für den ruinösen Aktionismus, der am Firmensitz im ostwestfälischen Halle zur Methode geworden ist. Auch die vor zwei Jahren eingeführte Marke talkabout, entwickelt speziell für Großhandelskunden, hat das Unternehmen wegen Erfolglosigkeit wieder eingestellt. Das fast gleichzeitig aufgelegte Sanierungsprogramm Fit4Growth ist wirkungslos verpufft. Ein 90 Millionen Euro teures Logistikzentrum im Gewerbegebiet Ravenna Park ist überdimensioniert und deshalb nicht ausgelastet. Selbst die Tochtermarke Hallhuber - eigentlich ein Hoffnungsträger - bleibt hinter den Erwartungen zurück.

Orientierungslos in Ostwestfalen

Die Schreckensbilanz ...

