Vielen Anlegern fehlt die Zeit und die Erfahrung, in einzelne Aktien zu investieren. Für sie sind Fonds meist die bessere Wahl, weil hierüber sofort eine breite Streuung möglich ist. Aber viele Fondsstrategien machen wenig Sinn, sodass sie schlecht abschneiden. Andere Fonds sind wiederum sehr teuer, was die Rendite zusätzlich schmälert. Welche Strategie führt also zu guten Ergebnissen und birgt gleichzeitig geringe Risiken? Eine Möglichkeit ist der SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (WKN: A1T8GD). Erfahre, was alles für den Fonds spricht. Gute Strategie und breite Streuung Überlege einmal, welche Aktien du wählen würdest, wenn du in Einzelwerte investieren müsstest ....

