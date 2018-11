Am Montag trifft sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit seinen Länderkollegen. Die werden ungeduldig: Vielen geht die Energiewende nicht schnell genug voran.

Aus Sicht der Bundesländer droht die Energiewende zu scheitern. Vor dem Treffen der 16 Energieminister in Berlin mit der Bundesregierung machen vor allem Baden-Württemberg und Niedersachsen Druck auf den zuständigen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "In der Energiepolitik auf Bundesebene herrscht rasender Stillstand. Peter Altmaier moderiert, aber er entscheidet nicht", sagte Baden-Württembergs Umwelt- und Energieminister Franz Untersteller (Grüne) der WirtschaftsWoche. "Wenn die Regierung die Energiewende will, dann muss sie jetzt schleunigst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...