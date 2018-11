Das neue Jahrestief hat den DAX bis auf 9 Punkte an die runde Marke von 11.000 Punkten gebracht. Davon war zum Wochenstart noch nichts zu spüren. Wir starteten in die Handelswoche noch leicht euphorisch und hätten einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend direkt am Montagmorgen vollziehen können. Doch bereits in der zweiten Handelsstunde ergab sich der Markt den Bären und tendierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...