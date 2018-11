Auf den deutschen Zoll kommt nach dem britischen EU-Austritt viel Arbeit zu. Unternehmen fürchten bereits teure Verzögerungen.

Die gute Nachricht wollte Zöllner Marko Uhl seinen 200 Zuhörern nicht vorenthalten. Bei einem Brexit-Stresstest sei das IT-System des deutschen Zolls nicht kollabiert, rief Uhl aufmunternd in den großen Saal der IHK Stuttgart, wo sich die Abgesandten vieler Firmen Aufschluss über die Zeit nach dem 29. März 2019 erhofften - dem Datum des Austritts Großbritanniens aus der EU. Der gelungene Probelauf wollte die Stimmung jedoch nicht aufhellen. Im Gegenteil. Es habe auch auf britischer Seite einen Stresstest gegeben, entgegnete der IHK-Vertreter Marc Bauer. Da sei das IT-System nach zwei Sekunden zusammengebrochen.

Die deutschen Unternehmen, so zeigte sich bei der Roadshow Brexit und Zoll von Generalzolldirektion, Bundesfinanzministerium und Wirtschaftsverbänden in mehreren Städten, müssen sich in jedem Fall auf viel Ärger und zusätzlichen Aufwand im Geschäft mit einem ihrer wichtigsten Handelspartner einstellen.

Selbst wenn die Briten sich dazu durchringen sollten, für eine Übergangsfrist über eine Zollunion eng mit der EU verbunden zu bleiben, kommen auf die Behörden und die Unternehmen immense bürokratische Lasten zu. Bei der Einfuhr seien 14, bei der Ausfuhr immerhin ...

