Der Brexit könnte in Großbritannien eine zweite Welle der Deindustrialisierung auslösen. Jenseits der Londoner City drohen weiten Teilen des Landes Niedergang und Perspektivlosigkeit.

Die Hoffnung tänzelt. Noahs Füße berühren kaum den Boden. Der Achtjährige übt beim Seilspringen die federnde Beinarbeit, ganz wie sein Vorbild Muhammad Ali. Ein Foto des legendären Boxers hängt sogar an der unverputzten Ziegelwand des alten Theatersaals mit den roten Samtvorhängen, wo die jüngsten Mitglieder des Redcar Amateur Boxing Club jeden Montagnachmittag trainieren. Oben auf der Bühne dreschen Jungen und Mädchen laut schreiend auf Sandsäcke ein.

Bei den Teenagern müssten die Aggressionen ja irgendwie raus, sagt Frankie Wales, dann doch besser hier. "Der Sport", sagt er, "gibt ihnen Selbstvertrauen und verhindert, dass sie Drogen nehmen oder Alkoholiker werden." Wales, 53 Jahre, kahl geschorener Schädel, tätowierte Unterarme und eingedellte Nase, sieht genau aus wie der Amateurboxer, der er war, als er den Club vor 20 Jahren gründete.

Damals war das kaum mehr als ein Hobby. Heute ist das Boxcamp ein Zeichen der Selbstbehauptung. Ein Ort, an dem nicht einfach alles immer schlechter wird. Das Logo auf Wales' schwarzem T-Shirt zeigt die Silhouette des eingemotteten Stahlwerks von Redcar. Dort verdienten er und sein Vater einmal ihren Lebensunterhalt. 1700 gut bezahlte Jobs gingen 2015 verloren, als der thailändische Eigentümer Sahaviriya Steel das Werk dichtmachte. Die Globalisierung, weltweite Konkurrenz, fallende Preise, Schluss. "Früher haben unsere Männer den besten Stahl der Welt hergestellt", sagt Wales, "heute sind sie arbeitslos oder belegen vielleicht Brote in einem Sandwichshop", sagt er. Nicht alle hatten etwas wie den Boxclub. Etwas, das sie auffing.

Der Niedergang in Redcar ist nicht zu übersehen. Armut und Sucht sind hier, in der Kleinstadt im Nordosten Englands, fast allgegenwärtig. An der Küstenpromenade reihen sich billige Casinos an Bingohallen und verstaubte Eisdielen, unterbrochen nur von vernagelten Ladenzeilen. Im Stadtzentrum dominieren Wettbüros, Tattoo-Studios und Ramschläden. Am helllichten Tag torkeln betrunkene Männer durch die Straßen, Frauen mit harten Gesichtszügen schieben, die Zigarette im Mundwinkel, Kinderwagen vor sich her. Weit und breit ist kein Starbucks zu sehen, nicht einmal ein McDonald's, dafür gibt es acht Foodbanks - Tafeln, an denen sich bedürftige Sozialhilfeempfänger und Arme kostenlos Lebensmittel abholen können.

Die triste Gegenwart von Redcar gewährt einen Blick auf die nicht minder trostlose Zukunft Großbritanniens. Was vor knapp 40 Jahren unter der Premierministerin Margaret Thatcher begann - die erste Welle der Deindustrialisierung -, droht mit dem Brexit traurig vollendet zu werden. Kurz vor Thatchers Amtsbeginn trug das verarbeitende Gewerbe noch rund ein Viertel zur Wirtschaftsleistung bei, heute sind davon nur noch rund elf Prozent übrig. Allein in den einstigen Kohle- und Stahlrevieren gingen Zehntausende Jobs verloren.Der Brexit im kommenden Jahr wirkt auf das Land wie ein Krisenbeschleuniger. Premierministerin Theresa May mag im Amt bleiben oder nicht, ihr umstrittener Deal mit der EU das Unterhaus passieren oder auch nicht - die Unsicherheit frisst sich schon jetzt tief in die Gesellschaft des einst so stolzen Königreichs.

Was wird aus den Orten in England, Wales und Schottland, die derzeit noch von der Präsenz internationaler Konzerne profitieren? Werden sie langfristig verarmen und zu Sozialwüsten werden wie Redcar in Yorkshire? Wenn neue Zölle und Handelsbarrieren die internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...