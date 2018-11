Brüssel - Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am Sonntag in Brüssel den Austrittsvertrag mit Grossbritannien gebilligt. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.

- Donald Tusk (@eucopresident) 25. November 2018

"Das ist ein trauriger Moment, das ist eine Tragödie", hatte Juncker zuvor erklärt. Die in den Austrittsverhandlungen gefundene Vereinbarung sei "der bestmögliche Vertrag". Er gehe ...

