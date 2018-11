Nachdem Tesla (WKN:A1CX3T) im dritten Quartal mit dem Hochfahren der Produktion und der Auslieferung seines Model 3 vor logistischen Herausforderungen stand, versucht das Unternehmen nun den gleichen Fehler im vierten Quartal zu vermeiden. CEO Elon Musk sagte diese Woche auf Twitter, dass der Elektroauto-Konzern Schritte unternehme, um die Lieferzeiten zu verkürzen, was letztendlich die Lieferungen noch vor Quartalsende erhöhen wird. Teslas Bemühungen, bis zum Jahresende mehr Model-3-Autos an die Kunden zu liefern, kommen von der Geschäftsleitung, die ein weiteres Rekordquartal anstrebt. Wird Tesla in der Lage sein, noch mehr Autos als im dritten Quartal auszuliefern? Übernahme von Speditionsunternehmen "Tesla hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...