2018 ist wirklich ein unvergessliches Jahr für die Marihuana-Industrie gewesen. Das größte Ereignis des Jahres war zweifellos die Legalisierung von Freizeit-Pot in Kanada am 17. Oktober 2018. Premierminister Justin Trudeau hatte jahrelang versprochen, Marihuana für Erwachsene zu legalisieren und schließlich war es soweit. Wenn die Branche zu Beginn des nächsten Jahrzehnts viel größer sein wird, könnte sie einen Jahresumsatz von über 5 Milliarden US-Dollar generieren. Das ist jedoch bei weitem nicht die einzige Nachricht, die 2018 für Schlagzeilen sorgte. Wir haben gesehen, wie zwei neue Staaten - Utah und Missouri - medizinisches Marihuana in den Vereinigten Staaten legalisierten und beobachtet, ...

