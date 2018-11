Nachdem die Commerzbank Aktie in der vergangenen Woche eine charttechnische Unterstützung bei 8 Euro verpasste, scheint den Titel auf seinem Weg in Richtung Kurskeller nichts mehr aufhalten zu können. Auf Wochensicht müssen die Anleger jetzt schon Verlust in Höhe von 7,4 Prozent beklagen, zum Wochenende steht der Kurs bei nur noch 7,75 Euro.

Analysten gehen davon aus, dass der Negativtrend sich in den nächsten Tagen fortsetzen wird. Als eine mögliche Unterstützung gilt jetzt ein Zwischentief ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...