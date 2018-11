Die Aktie von NVIDIA (WKN:918422) entwickelte sich im Jahr 2018 gut und hatte Anfang Oktober rund 45 % zugelegt. Die Aktien des Unternehmens stürzten jedoch im weiteren Verlauf des Monats und bis in den November hinein ab, als die Investoren aus dem Tech-Sektor flüchteten. Nach dem anfänglichen Kursrückgang folgte dann eine unter den Erwartungen liegende Prognose für das vierte Quartal. Dies führte dazu, dass die NVIDIA-Aktie wieder an Wert verlor und der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr bisher um rund 15 % zurückging. Die Investoren hatten Angst Der breitere Markt wurde im Oktober erschüttert, da die Anleger über einen ...

