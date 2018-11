Das Start-up Neufund will seine Investoren erstmals per Blockchain direkt beteiligen - es wäre eine neue Art digitaler Wertpapiere. Doch die Finanzaufsicht ist kritisch. Sind die Tokens tatsächlich wie Wertpapiere?

Die deutsche Blockchain-Plattform Neufund will erstmals die Blockchain nutzen, um Anteile an ihrem eigenen Unternehmen an Investoren zu vergeben. Hinter Neufund, das bereits von Kapitalgebern wie dem deutschen Frank Thelen finanziert wird, steht die Fifth Force GmbH aus Berlin. Sie will ab dem 27. November Equity-Tokens platzieren, die klassischen Wertpapieren ähnlich sein sollen.

Im Rahmen des Blockchain-Finanzierungsbooms sammelten seit 2017 weltweit tausende Projekte Geld von Anlegern im Volumen von mehr als 13 Milliarden Dollar ein und stellten ihnen digitale Anteilsscheine aus.

Die Finanzierungsrunden, ICOs, gelten als eine Art digitaler Börsengang. Mit dem Unterschied, dass sie abseits der üblichen Börsenplätze stattfinden. Stattdessen nutzen die Start-ups die Datenbanktechnologie Blockchain, in der Transaktionen dezentral, sicher und transparent gespeichert werden. Bislang gab es zudem den gravierenden Unterschied zu einem klassischen Börsengang, dass Anleger bei der Zeichnung eines Blockchain-Anteils nicht direkt an den Start-ups beteiligt waren. Denn wer in Deutschland Wertpapiere ausgibt, muss einen Prospekt veröffentlichen.

Darauf haben die Blockchain-Start-ups in den meisten Fällen verzichtet. Ihre digitalen Anteile, Tokens genannt, fungierten daher bislang eher als eine Art digitaler Gutschein, mit dem die Anleger künftige Dienstleistungen der Start-ups nutzen können sollten. Wirklich digitale Blockchain-Anteile, auch Security-Token oder Equity-Token genannt, gab es in Deutschland bislang nicht. In den USA gibt es mit dem Handelskonzern Overstock bereits ein Unternehmen, das Blockchain-Aktien über seine eigene Tochter tZero ausgegeben hat.

Unternehmensanteile in der Blockchain

Neufund war aber mit eben jenem Ziel auf den Markt gestartet, eine Finanzierungsplattform für die Blockchain zu bieten, über die Privatanleger und Profiinvestoren sich an Unternehmen beteiligen können. Das würden bedeuten, dass sie etwa über Gewinnausschüttungen von ihrem Geschäftserfolg profitieren.

Neufund hatte bereits in einer ersten ICO-ähnlichen Finanzierungsrunde 2017 Geld von Blockchain-Anlegern eingesammelt. Das investierte Geld sollen diese künftig für Beteiligungen an Unternehmen auf der Neufund Plattform nutzen sollen. Und jetzt soll der Zeitpunkt gekommen sein, um die Unternehmensbeteiligungen in der Blockchain erstmals zu testen. "Unsere Technologie für die Equity-Tokens ist fertig", sagt Neufund-Gründerin Zoe Adamovicz. "Aber weil wir das erste Mal über unsere Plattform Anteile ausgeben, wollten wir unser eigenes Unternehmen als Testballon nutzen", sagt sie.

Die genaue Summe, die Fifth Force über den neuen Equity-Token einsammeln will, wird das Unternehmen erst in der kommenden Woche zum Start der Platzierung veröffentlichen. Gründerin Adamovicz verrät nur so viel: "Selbst, wenn es nur zehn Investoren sind, von denen wir am Ende eine Million Euro einsammeln, werden wir zufrieden sein", sagt sie. "Es ...

