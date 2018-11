Nach Polen, Ungarn, Tschechien und Österreich hat sich auch die Slowakei vom Uno-Migrationspakt distanziert. Dieser soll Standards im Umgang mit Arbeitsmigranten festschreiben.

Neben anderen ost- und südosteuropäischen Staaten lehnt nun auch die Slowakei den Uno-Migrationspakt ab. Dies kündigte Ministerpräsident Peter Pellegrini am Sonntag an. Zuvor hatten sich die EU-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und Österreich von dem in der UN ausgehandelten Pakt für Migration distanziert, der weltweit ...

