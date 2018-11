Das Verbraucherportal sieht bereits seit Jahren akute Wissenslücken im Bereich der Finanzbildung. Für mehr als 80 Schulklassen soll nun in Kooperation mit den örtlichen Schulen eine neue Grundlage für diese Inhalte geschaffen werden. Die inhaltlichen Themen sollen gleichermaßen von wichtigen Säulen wie Steuern und Geldanlagen dominiert werden. Liegt dem Ansatz der ersehnte Erfolg zugrunde, so könnte sich das Pilotprojekt bald auf viele weitere Schulen in ganz Deutschland ausbreiten.

Leonhard Kringel

