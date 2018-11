Nach den erfolgreichen letzten Jahren hatten sich die Investoren des DWS Investa Fonds viel vom neuen Jahr versprochen. Rückblickend lässt sich nun bereits Ende November die sehr nüchterne Bilanz ziehen. Während der Fonds im Januar noch für knapp 200 Euro gehandelt wurde, ging es in den folgenden Monaten in regelmäßigen Schritten nach unten. Zuletzt wurden die Anteile für 151,54 Euro gehandelt, was auf Jahressicht einem Minus von deutlichen 18,7 Prozent entspricht.

DWS Investa: Der Blick auf ... (Leonhard Kringel)

