Auch zum Abschluss der Handelswoche konnte sich der Dow Jones nicht vom aktuellen Druck befreien. Der Index verlor rund ein halbes Prozent und ging mit 24.328,50 Punkten aus dem Handel. Die so bedeutsame Marke der 25.000 Punkte rückte damit noch etwas weiter in die Ferne. Impulse für eine rasche Kehrtwende sind derweil kaum in Sicht.

Dow Jones: United Technologies gewinnt

Zu den großen Gewinnern des Tages zählten die Aktien von United Technologies. Sie konnten ein Plus von 3,33 Prozent ... (Leonhard Kringel)

