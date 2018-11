Berlin (ots) - Berlin - Der weltgrößte Chemiekonzern will sich stärker auf Geschäft mit Elektroautos konzentrieren. "Batteriematerialien für Elektromobilität sind ein riesiger Chemiemarkt, der im Moment entsteht", sagte der Vorstandsvorsitzende der BASF, Martin Brudermüller, dem Tagesspiegel (Montagausgaube). "Da wollen wir ein wesentlicher Spieler werden."



