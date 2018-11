Über einen langen Zeitraum war eine Investition in den Index die Chance auf großes Wachstum. Wer den MDAX aktuell beobachtet, muss eine akute Formschwäche erkennen, die nicht ohne Verluste blieb. Der eigentlich so erfolgsverwöhnte Index gliederte sich in die Verluste der Weltmärkte ein. Die letzte Handelswoche wurde mit einer Notierung von 23.140,00 Punkten abgeschlossen.

MDAX aktuell: Wann kommt die Bodenbildung?

Alle Investoren, die sich zuletzt auf den MDAX selbst oder seine Einzelwerte ... (Leonhard Kringel)

Den vollständigen Artikel lesen ...