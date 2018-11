Die Talfahrt am Kryptomarkt setzt sich nach der Stabilisierung der vergangenen Tage am heutigen Sonntag fort. Mit Ausnahme des Stable-Coins Tether sacken nahezu alle Coins in den Top 20 nach Marktkapitalisierung um zehn Prozent oder mehr ab. Dem Bitcoin steht damit die schwächste Woche seit mehr als fünf Jahren ins Haus.

Den vollständigen Artikel lesen ...