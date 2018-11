Die Bundesbank ist für ihre große Vorsicht und Analysen mit Weitblick bekannt. Nun warnte die Institution vor den aktuellen Risiken der Finanzwelt. Die noch immer starke Konjunktur sei in Zukunft neuen Krisenherden ausgesetzt, weshalb längerfristige Prognosen zur Entwicklung an den Märkten nur sehr schwer möglich seien. Besonders Kreditrisiken könnte nach Ansicht der Bank unterschätzt werden. So würden wenig kreditwürdige Firmen und Privatpersonen Darlehen erhalten, die bei einer Abkühlung der ... (Leonhard Kringel)

