Die USA machen Druck auf ihre Verbündeten, keine Huawei-Produkte mehr zu nutzen.

Die USA drängt ihre wichtigsten Verbündeten - unter anderem Deutschland, Italien und Japan - dazu, auf ihre Telekommunikations-Unternehmen einzuwirken, damit diese keine Produkte von Huawei mehr benutzen. Das berichtet das "Wall Street Journal". Die USA sehen in dem chinesischen Unternehmen eine Gefahr für ihre nationale Sicherheit. Sicherheitsexperten sagen, der Konzern - zweitgrößter Hersteller von Smartphones und einer der weltweit größten Telekom-Ausrüster - würde in den von ihm gefertigten Geräten Abhörvorrichtungen installieren. Auch in Deutschland, Großbritannien und Australien ist die von dem ehemaligen Militär-Ingenieur Ren Zhengfei gegründete Firma ins Visier von Politik und Sicherheitsbehörden geraten. Es wird angenommen, dass Huawei eng mit der chinesischen Regierung kooperiert. Huawei veröffentlichte als ...

