Die Zahl der Elektroautos könnte innerhalb weniger Jahre drastisch steigen.

Im Laufe der nächsten Jahre könnte die Zahl der Elektroautos von derzeit weniger als vier Millionen auf über 100 Millionen steigen. Die "Internationale Energie Agentur" schätzt, dass bis 2030 rund 125 Millionen PKW mit E-Antrieb weltweit unterwegs sein werden. Der Leiter des Bereichs "Themenfonds" des weltgrößten Fonds-Verwalters "Blackrock" (6,3 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen), Evy Hambro, sagte in einer CNBC-Sendung: "Wir befinden uns derzeit an einem Wendepunkt. Wir werden eine massive Erweiterung der Modellpalette erleben. Der Einstiegspreis in die E-Mobilität wird erheblich sinken. Im Laufe der nächsten zwei Jahre, drei Jahre wird die Zahl an verkauften E-Fahrzeugen kräftig nach oben gehen." Hambro zufolge werden immer mehr Autobauer in die E-Autoproduktion einsteigen beziehungsweise ...

