Die Ernten von insbesondere Kiwis, aber auch Avocados, die in der Region Valencia angebaut werden, sind von einer Welle an Diebstählen betroffen, die tiefe Empörung bei den Erzeugern auslöste. Beide subtropischen Früchte sind bewusst in der Region Valencia angebaut worden, weil die damit eingenommenen Preise attraktiver sind als jene, die mit anderen traditionellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...