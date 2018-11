Interpom / Primeurs, die zweijährlich in der Halle stattfindende Handelsmesse für die gesamte Kartoffel- und Gemüseindustrie in Europa, öffnete am Sonntag ihre Tore zu der 19. Ausgabe, in der Kortrijk Xpo, in Flandern, Belgien. Interpom / Primeurs. Quelle: Kortrijk Xpo Die Handelsmesse ist als die größte drinnen stattfindende Kartoffelhandelsmesse der...

Den vollständigen Artikel lesen ...