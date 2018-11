"Frankenpost" zu Macron:

"In Deutschland fliegen Emmanuel Macron die Herzen zu, daheim in Frankreich aber haben viele Bürger ihrem Staatspräsidenten die Sympathie entzogen. Deutsche Wutbürger schauen manchmal mit klammheimlicher Zustimmung nach Frankreich. So revolutionär würden sie auch gerne sein. Doch letztlich schrecken sie davor zurück, den Protest so weit eskalieren zu lassen, dass Scheiben eingeworfen werden und Autos angezündet werden. Sie heizen den etablierten Politikern lieber mit dem Kreuzchen ein, das sie in der Verschwiegenheit der Wahlkabine machen. Sie wollen die Veränderung zurück zu einem "Früher", als angeblich alles besser war - und sie stemmen sich gegen die Veränderung, die Zukunft bedeutet. Diese Verweigerung und die derzeit allenthalben zu beobachtende Eigensucht, bedeuten nichts Gutes für Europa, dem der Mut zum Aufbruch fehlt."/al/DP/he

AXC0006 2018-11-26/05:35