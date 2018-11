"Volksstimme" zu aktueller Lage bei FC Bayern:

"Viele machen die Bayern-Krise an Trainer Niko Kovac fest. Falsch! Das Bayern-Fiasko hat die Hauptursache in einer verfehlten Personalpolitik. Stars sind in die Jahre gekommen. Bei schnellen Kontern und Gegenspielern kriegen die Bayern so wie jetzt gegen Düsseldorf Riesenprobleme. Genau über diese Schwäche hatte Kovac pikanterweise im Pokalfinale die Taktik von Eintracht Frankfurt ausgerichtet und seinen künftigen Club geschlagen. Doch statt sich im Sommer mit einem dicken Festgeldkonto in der Hinterhand nach neuem, erfolgshungrigen Personal umzusehen, waren die Bayern-Verantwortlichen eher froh, dass der Wechsel von Jérôme Boateng nach Paris nicht klappte, Franck Ribéry und Arjen Robben ihre Verträge verlängerten. Und jetzt hintenrum stänkern, weil die Spielzeit geringer wird. Wenn man Kovac eines vorwerfen kann, dann das, dass er sich im Sommer auf ein "Das wird schon noch reichen" eingelassen hat, statt vehement neue Spieler für einen personellen Umbruch zu fordern."/al/DP/he

AXC0007 2018-11-26/05:35