Ohne Clearing, das Verrechnen und Absichern von Wertpapieren, wäre die Börse tot. Dank Brexit wittert Frankfurt hier neue Chancen. Es geht um Milliarden Euro, Zehntausende Jobs - und die Sicherheit des Finanzsystems.

Es ist ein illustres Grüppchen von Anzugträgern, das an einem Spätsommertag bei Staatssekretär Jörg Kukies im Bundesfinanzministerium Platz genommen hat. Der ehemalige Deutschlandchef von Goldman Sachs hat Banker, Fondsmanager, Aufseher von Bundesbank und Europäischer Zentralbank (EZB) zu sich gebeten. Auch ein Vertreter der hessischen Landesregierung ist angereist. Sie reden übers Clearing - geheimnisvolle Geschäfte, die kein Anleger je zu sehen bekommt und die doch existenziell wichtig sind für das Geflecht aus Banken und Börsen, Investoren und Privatanlegern. Letztlich vertrauen sie alle darauf, dass bei Finanzgeschäften alles mit rechten Dingen zugeht, dass sie bezahlte Wertpapiere eingebucht und verkaufte bezahlt bekommen. Es geht um Geschäfte, mit denen täglich Milliardendeals abgesichert werden, von denen Zehntausende Arbeitsplätze abhängen, und vor allem: die Stabilität des Finanzsystems.

Clearinghäuser sind bei jedem Geschäft eingeschaltet. Sie funktionieren wie Ersatzspieler, spannen mit riesigen Summen ein Sicherheitsnetz - gebildet aus dem Geld, das sie zuvor bei allen, die hier mitspielen wollen, eingesammelt haben. Geht eine Bank pleite, springen sie ein und garantieren deren Zahlungen, damit das System nicht zusammenbricht. Gigantische Computer rechnen Finanzgeschäfte bei den Banken, am Anfang und am Ende einer Kette von Transaktionen, gegeneinander auf (siehe Grafik), ziehen täglich Bilanz und sorgen dafür, dass alles ausgeglichen ist - Geldsummen und Wertpapiere, Forderungen und Ansprüche.

Wertpapiergeschäfte brauchen Vertrauen

Das ist im einfachen Aktienhandel so: Aufträge im Frankfurter Handelssystem Xetra etwa werden von Eurex Clearing abgesichert, einer Tochter der Deutschen Börse. Und es ist auch so bei Derivategeschäften, komplexen Wetten auf die Zukunft von Zinsen und Währungen. Geschäfte mit diesen Zins- und Währungs-Swaps werden zwar außerhalb der Börsen abgeschlossen, zwischen Banken und Großinvestoren. Doch auch hier, das war die Lehre aus der Finanzkrise, müssen Vertragspartner darauf vertrauen können, dass Finanzkontrakte am Ende erfüllt werden. Deshalb haben die Staats- und Regierungschefs der G20 schon 2009 die Clearingpflicht auf außerbörslich gehandelte Derivate ausgeweitet.

Clearinghäuser sollen verhindern, dass ein Zusammenbruch wie der von Lehman Brothers vor zehn Jahren das Finanzsystem noch mal an seine Grenzen bringt. Bis zwei Uhr nachts, sagt ein Frankfurter Wertpapierhändler, habe er damals nach Ersatz-Swaps gesucht. Das wäre jetzt nicht mehr nötig, das Clearinghaus würde einspringen. Deshalb wächst der Clearingmarkt. Immer mehr Marktteilnehmer sind zum Clearing verpflichtet, immer mehr Papiere müssen so abgerechnet werden. Zu großen Teilen geschieht dies in London, dem wichtigsten europäischen Finanzplatz. Die Briten aber wollen raus aus der EU. Und da liegt das Problem.

Zins-Swaps in Euro, mit denen sich Unternehmen gegen Zinsschwankungen absichern oder Spekulanten auf diese wetten, werden vor allem beim Londoner Clearinghaus LCH Clearnet verrechnet, einer Tochter der Londoner Börse. Die bunkert Euro-Zins-Swaps zur Absicherung von Geschäften über rund 100 Billionen Euro. Bei der Deutsche-Börse-Tochter Eurex Clearing liegt nicht mal ein Zehntel davon - Swaps für 9,5 Billionen Euro. Wichtig: Die Billionensummen spiegeln das Volumen der Geschäfte wider, auf die sich die Derivate beziehen, nicht den absoluten Wert der Derivate.

Mit dem Brexit entgleitet die Kontrolle

Deutlich mehr Sorgen als dieses Ungleichgewicht macht der Gruppe rund um Finanzstaatssekretär Kukies jetzt der Brexit. Tritt Großbritannien Ende März 2019 aus der EU aus, liefe ein Großteil des Euro-Clearings außerhalb des Rechtsraums der EU. Die europäischen Aufseher fürchten, dann die Kontrolle über das Billionengeschäft zu verlieren. Die EZB könnte das Clearing womöglich nicht mehr überwachen, müsste aber mit Euro einspringen, sollten etwa Bankenpleiten die LCH Clearnet selbst in Schieflage bringen.

Zudem ist das spröde Business wohl das lukrativste, was nach dem Brexit zu verteilen ist. Allein in London hängen bis zu 83.000 Jobs vom Clearing ab. Entsprechend hart ringen London und Frankfurt um Arbeitsplätze, Einnahmen und Prestige.

Entscheidet sich Großbritannien für einen weichen Brexit, könnte es auch im Euro-Clearing eine Übergangsphase geben. Die EU würde die Geschäfte in London dann eben noch länger erlauben. Käme es aber zu einem harten Brexit, stellt die BaFin klar, müssten EU-Banken auf Clearinghäuser in der EU ausweichen. Dann müssten Hunderttausende Papiere auf die Schnelle verlagert werden, es droht Chaos. Der Streit ist auch für Privatanleger nicht trivial. Auch sie sind auf ein sicheres Clearing angewiesen. Und die Kosten, die ein Clearinghaus verlangt, beeinflussen am Ende den Preis, den sie zum Beispiel für Fondsanteile bezahlen.

Aber wie

