Übertragung der Pension muss sofort versteuert werden, Vereinsvorstände haften mit ihrem Privatvermögen für Steuerschulden und Urteile zum Thema Winterreifen. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Betriebsrente: Schock nach Übertragung der Pension

Ein Geschäftsführer schied nach dem Verkauf des Unternehmens aus. Seine Pension war ihm direkt zugesagt worden. Um die Zusage einzuhalten, übertrug das Unternehmen Geld an einen Pensionsfonds: Es löste knapp 234.000 Euro Rückstellungen auf und legte noch rund 24.000 Euro drauf. Der Mann sollte nun die 234.000 Euro als Lohn versteuern. Er wehrte sich dagegen - ohne Erfolg. Die bloße Zusage von späteren Leistungen des Arbeitgebers werde noch nicht besteuert, so das Finanzgericht Köln. Bei einem unentziehbaren Anspruch gegen einen Pensionsfonds falle aber sofort Steuer an (6 K 814/16, Revision möglich). Ausnahme: Steuerfrei bleibe der Übertrag, wenn das Unternehmen den zusätzlichen Aufwand (hier 24.000 Euro) steuerlich nicht sofort, sondern per Antrag über die folgenden zehn Jahre gestreckt absetzt. Der Mann ...

