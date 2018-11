=== 09:00 DE/Internationales Zinsforum, u.a. Teilnahme von Finanz-Staatssekretär Kukies (09:15) sowie Rede von EZB-Direktor Praet (10:00), Frankfurt 09:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze, Vorstellung 5-Punkte- Plan gegen Plastik, Berlin *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 102,3 zuvor: 102,8 Lagebeurteilung PROGNOSE: 105,1 zuvor: 105,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 99,2 zuvor: 99,8 10:00 DE/Kohlekommission, Sitzung (bis 16:00 Uhr), Berlin 10:00 DE/Oberlandesgericht Braunschweig, Fortsetzung mündliche Verhandlung im Kapitalanleger-Musterverfahren gegen VW und Porsche SE 10:30 DE/IW Köln und Gesamtmetall, MINT-Studie Herbst 2018, Berlin 11:00 DE/Bundesnetzagentur, Beirat berät über den finalen Entwurf zur 5G-Frequenzauktion, Berlin 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV, Dortmund 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 AT/EZB-Direktor Coeure, Rede bei der OeNB-Konferenz "European Economic Integration", Wien 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Vertreter der Länder, PK nach zweitem Treffen zum Stromnetzausbau, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Oktober *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:00 Anhörung von Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede auf dem Energiewende-Kongress der Deutschen Energie-Agentur, Berlin ===

